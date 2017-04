Korina Rivadeneira no soportó la presión mediática y entre lágrimas defendió su amor por Mario Hart

Cansada por la ola de comentarios y especulaciones respecto a su situación migratoria en el Perú, Korina Rivadeneira rompió en llanto en el set de En boca de todos. La venezolana asegura que pasa sus peores días y explicó, una vez más, por qué decidió casarse con Mario Hart.

“Me siento mal, terrible y lo que quería aclarar es que yo en ningún momento me aproveché de esto. Nunca utilicé el matrimonio como un recurso para mis problemas”, dijo Korina con la voz entrecortada.

“Nosotros (Mario y yo) estamos enamorados. Le pueden preguntar a mi expareja si quieren. Solo le dije ‘te amo’ una sola vez, en cambio a Mario siento que lo amo. Si nosotros nos casamos es porque nos dio la gana. Nunca pensé que me iba a casar, pero si él me lo pide, si quien amo me lo pide, entonces se vuelve importante”, añadió.

“No es justo que me hagan todo lo que me están haciendo. Me han tratado horrible en todos lados. En televisión me enteré del atestado, me enteré de la deportación, no me han notificado nada. Están buscando la sin razón. Lo que tienen en otro canal es pura maldad. Tengo muchos años en Perú y nunca tuve problemas con nadie”, manifestó la venezolana antes de romper en llanto.

Recordemos que Mario Hart y Korina Rivadeneira están en el ojo de la tormenta luego que se casaran repentinamente en el distrito de Huaral. Ahora la guerrera afronta su momento más duro desde que llegó a Perú hace algunos años.