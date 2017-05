Korina Rivadeneira lloró durante entrevista con Metiche. ¿Qué pasó?

Metiche tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Korina Rivadeneira, quien estaba promocionando un rally en el que participará su esposo Mario Hart. Todo ocurrió cuando Santi Lesmes estaba entrevistando a la venezolana y al reggaetonero, con quienes mantiene una buena relación.

En ese preciso instante, Metiche se acercó a Korina Rivadeneira y le dejó en claro que no tenía nada en su contra a pesar de la fuerte crítica que le hizo por su matrimonio con Mario Hart en Huaral.

Mientras que el panelista de “Cuéntamelo Todo” hablaba, Korina Rivadeneira no soportó más y derramó algunas lágrimas. Metiche quedó sorprendido, a tal punto que empezó a tartamudear. “Yo en ningún momento he querido que te boten del país, ni que te quedes sin trabajo. Lo que sí yo he… he dicho es que… por qué dieron una dirección en Huaral si ella no vivía ahí… En este momento no te lo voy a encarar porque sé que ha sido un mes difícil para ti y bueno…”, le dijo el periodista de espectáculos a Korina.

La venezolana tuvo que limpiar su rostro en varias ocasiones y no dudó en responderle a Metiche. “Me encantaría decirte muchas cosas pero te lo diré en privado porque en realidad no puedo dar declaraciones por mi canal. Pero yo no tengo ningún problema de hablar contigo, ni siquiera tengo algo contra ti. Solo eso”, señaló la modelo.