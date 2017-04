Korina Rivadeneira: "Los líderes de opinión incentivan la xenofobia hacia mí"

Korina Rivadeneira se sentó en el set de “América Noticias” junto a su esposo Mario Hart. La venezolana habló sobre su situación migratoria y culpó a los líderes de opinión de brindar falsa información sobre este polémico caso.

“Los líderes de opinión pública incentivan el odio hacía mi o la xenofobia. Ellos aseguran que yo he falseado información cuando eso no ha pasado. Migraciones me sanciona deportándome si opción a retornar, osea la sanción más severa que pueda existir ante una situación que solo merecía una multa”, señaló Korina Rivadeneira.

Asimismo, la modelo pidió al presidente. “Por último, quiero hacerle un pedido al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Que se tome dos minutos de su tiempo, porque así como Migraciones está tomando decisiones tan severas, lo podrían estar haciendo con otras personas, entonces me encantaría que él vea este caso”, finalizó.

MARIO Y KORINA DEFIENDEN SU MATRIMONIO

Mario Hart y Korina Rivadeneira aseguraron que se casaron por amor y no por el problema migratorio de la venezolana. Asimismo, explicó que desde hace un mes tenía planeado casarse con la modelo.

“Los planes de matrimonio vienen de hace un mes. Tratamos de que este tema no sea público, por eso se trató de desviar la atención sobre el matrimonio. Nosotros no hemos incurrido al matrimonio como un tema de defensa para el caso migratorio de Korina. Nosotros nos hemos casado por amor”, señaló Mario Hart.

Además, el reggaetonero defendió su matrimonio con estas palabras: “A muchos les parecerá extraño que en tan poco tiempo de relación decidiéramos casarnos. Hay personas que se enamoran locamente y se casan en una semana. En nuestro caso, nos casamos en el que momento que sentimos que lo podíamos hacer”.