Korina Rivadeneira: le crean divertidos memes tras insólito pedido a PPK

Korina Rivadeneira y Mario Hart se presentaron en América Noticias para explicar el estado migratorio de la venezolana y afirmar que se casaron por amor.

En medio de sus explicaciones, Korina Rivadeneira le hizo un pedido especial al presidente de la República.

“Quiero hacerle un pedido al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Que se tome dos minutos de su tiempo, porque así como Migraciones está tomando decisiones tan severas, lo podrían estar haciendo con otras personas, entonces me encantaría que él vea este caso”, mencionó la guerrera.

Como era de esperarse, las declaraciones de Korina no pasaron desapercibidas en las redes sociales y cientos de usuarios ironizaron con el insólito pedido para crear singulares memes.

“Mi gato se lesionó su patita #RevisaMiCasoPPK”, “Mis amigos ya no me llaman para la pichanga #RevisaMiCasoPPK”, ““Lloro en la ducha por ti #RevisaMiCasoPPK”, “Le dije que me gusta y me dejó en la friendzone RevisaMiCasoPPK”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas en Twitter.

