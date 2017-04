Korina Rivadeneira explica de esta manera por qué le pidió ayuda a PPK

Korina Rivadeneira llegó al set de En boca de todos y rompió en llanto al hablar de su situación migratoria y tras defender su matrimonio con Mario Hart. La venezolana, además, explicó por qué le solicitó ayuda al presidente de la República.

“La gente se burla porque me refiero al presidente. Sé que tiene muchas labores que hacer, que no soy lo más importante. Quiero que sepan que le pedí atención y no solo por mí. Si siendo famosa se han cometido cualquier cantidad de atropellos, imagínense lo que pueden hacer con el resto”, dijo Korina entre lágrimas.

La guerrera dijo sentirse avasallada por las críticas que recibió tras su pedido a PPK, para luego agregar que “si lo he pedido no ha sido por mí sino por todos los extranjeros que están pasando por esto”.

Recordemos que Mario Hart y Korina Rivadeneira están en el ojo de la tormenta luego que se casaran repentinamente en el distrito de Huaral. Ahora la guerrera afronta su momento más duro desde que llegó a Perú hace algunos años.

