Korina Rivadeneira: Esto es Guerra tomó drástica decisión tras ausencia de venezolana

Diego Quijano, gerente general de Pro TV, habló sobre la situación laboral de Korina Rivadeneira y Mario Hart en Esto es Guerra luego que la venezolana recibiera una orden de salida del Perú por parte de la Policía de Extranjería.

“Por ahora, Korina no puede trabajar y por lo tanto está libre. No tiene contrato con nosotros. Y en el caso de Mario Hart, ha pedido licencia unos días para acompañarla. No puede hacer su vida normal cuando su esposa está con la presión de expulsión del país. No sé en qué situación estén y solo deseamos que las autoridades se pongan la mano al pecho”, señaló el gerente general de Pro TV a “Perú21”.

Asimismo, aseguró que Korina Rivadeneira quiere trabajar en regla; sin embargo, no se lo permiten. “Me parece bien raro que Migraciones no le abra las puertas y me parece desmedido el tema. Hace rato que ella quiere ponerse a derecho, pero no la dejan. Deberían darle una oportunidad. Me parece un exceso”, agregó.

Por último sostuvo que Korina Rivadeneira regresaría a “Esto es Guerra” si regulariza sus papeles. “Si Korina permanece en el país la volvemos a contratar. Eso quiere decir que legalmente sí puede trabajar. Cuando estaba contratada es porque legalmente podía hacerlo”, finalizó Quijano.