¿Korina Rivadeneira está embarazada? Esto reveló la madre del piloto

Milagros del Águila, la mamá de Mario Hart, durante la entrevista que brindó a Día D, dejó entrever que Korina Rivadeneira estaría embarazada del piloto.

“Yo sería feliz con mis nietos corriendo acá. Mario toda la vida ha querido tener sus hijos y le encantan los niños. Es más… No, mejor no decimos nada. No, jajaja. No han encargado. Al menos que yo sepa”, expresó la mamá de Mario Hart.

Asimismo, la señora Maribel aseguró que la relación del piloto con Korina es real. “Mira yo creo que basta verlo (que es una relación real) Como madre jamás hubiera entrado a formar parte de algo que no fue real. En algún momento después que estaba casado le dije: ‘ahora yo ya paso a un segundo plano. A partir de ahora lo primer tiene que ser tu esposa Korina‘”, expresó la suegra de Korina.

La madre del piloto aprovechó las cámaras para enviar un alentador mensaje a su nuera. “Mi Kori preciosa sé fuerte en tu lucha, ya lo empezaste lo vamos a conseguir, van a ser felices. Existe un Dios y ten mucha fe reina”, expresó la mamá de Mario Hart sobre la complicada situación de la venezolana.