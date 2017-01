Korina Rivadeneira envía contundente mensaje a Leslie Shaw

¡No se quedó callada! Hace unos días Leslie Shaw, expareja de Mario Hart, le aconsejó a Korina Rivadeneira que tuviera cuidado con el corredor de autos porque se aburría rápido de las mujeres.

Tras conocer las declaraciones de la rubia, la venezolana no dudo en responderle con un contundente mensaje. “La vida es una sola y estamos aquí para disfrutarla. Si yo la estoy pasando en este momento bien con él y mañana no, pues no; cada quien sigue haciendo su vida y yo seguiré buscando mi felicidad”, dijo Korina a las cámaras de Estás en Todas.

Esta semana Korina estuvo envuelta en una gran polémica luego que, Krayg Peña, su expareja, confesará en un programa de televisión que la modelo habría perdido un hijo de él. Estas declaraciones afectaron a la integrante de Esto es Guerra y Mario Hart no dudo en salir defenderla y calificó el hecho de “repudiable”

Korina Rivadeneira le respondió así a Leslie Shaw. (Video: América TV)

“Esas cosas son muy íntimas como para estar hablando tan abiertamente. Es lamentable, repudiable que un hombre tenga que estar dando ese tipo de detalles para seguir generando que hablen de él. Hay toda clase de personas. Hay personas con clase y toda clase de personas y ya saben en qué grupo está él”, declaró Mario a América Espectáculos.

No cabe duda que Korina Rivadeneira y Mario Hart pese a que no han formalizado su relación se respaldan el uno al otro.