Korina Rivadeneira enfrenta a Leslie Shaw por Mario Hart

Hace unos días Leslie Shaw sostuvo que Mario Hart no sabe cantar y que se hizo conocido por su romance con la actriz Nataniel Sánchez .Tras estas declaraciones, Korina Rivadeneira salió a defender al piloto.

“Yo a veces preferiría no opinar, pero la verdad es que no está bien. Sé que es una persona que está llevando un programa de chismes, pero yo no haría esas cosas y de hecho no lo hago ni con mi expareja. Él (Kraig Peña) hace de todo, dice de todo, pero yo tranquila. No está bien lo que está haciendo porque yo lo veo (a Mario Hart) que día a día se está tratando de superar, va a clases de canto y es una persona como cualquier otra que quiere lograr algo y lo está haciendo con esfuerzo”, señaló Korina Rivadeneira a las cámaras de América Espectáculos.

La venezolana ha sido criticada luego de que se lanzara como cantante, pero ella remarcó que es un proyecto que tenía planeado desde antes de conocer a Mario Hart.

“Bueno desde hace mucho tiempo y no tenía nada que ver con ella (Leslie Shaw) ni con Mario Hart. Ya estaba haciendo estos temas que salieron cuando entré al programa (Esto es guerra). Me gusta hacer algo que me divierta, que lo disfrute y más si es algo que suma a mi carrera como artista, porque yo me considero una artista y debo aprender todo lo que pueda. Si puedo aprender canto lo puedo hacer también, no tiene que venir nadie a decirme ‘tú no puedes’. La única persona que decide eso soy yo misma”, manifestó Korina

