Korina Rivadeneira denunció que es acosada

La cercanía que tiene Korina Rivadeneira con Mario Hart le ha ocasionado más de un dolor de cabeza. Esta vez, la ‘guerrera’ manifestó que han invadido su privacidad por intentar captarla en alguna situación comprometedora.

La venezolana contó que la siguen a todos lados y que si la situación se sale de control tomará medidas legales. “Yo estoy supermolesta porque en mi casa hay una persona que está todo el tiempo grabando y es de mi propio condominio que no debería ser. A mí me dijeron que puedo denunciarlo porque es un abuso a la privacidad, yo lo puedo denunciar, pero sabes que me da fastidio meterme en problemas”, declaró la modelo a las cámaras de “Estas en Todas”.

Como se recuerda, la Korina Rivadeneira en el programa “Esto es Guerra” que “no sale más” con Mario Hart, pero fue captada nuevamente junto al mediático piloto de autos.

Korina Rivadeneira contó que no puede vivir tranquila (Vide: América TV)

