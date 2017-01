Jueves 26 de enero del 2017 - 8:50

Korina Rivadeneira: así vivió la broma de Damián y El Toyo

50 Reproducciones

La bella modelo Korina Rivadeneira contó que durante la pesada broma que le hicieron los extrovertidos Damián y El Toyo, le dio un ataque de nervios y solo atinó a reírse porque no quería llorar.

“Me dio ataque de risa, los nervios siempre me dan por ataque de risa. Yo entendía lo que estaba pasando, que me querían deportar, yo solo quede en shock y me reía y no quería llorar.”