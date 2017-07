Korina Rivadeneira: aparece este vídeo de la modelo desde la clandestinidad

Korina Rivadeneira se mostró muy acongojada por el duro momento que está atravesando por su problema migratorio en el Perú. La modelo envió un mensaje a todos sus seguidores desde la clandestinidad con la voz entre cortada, asegurando que todo se trata de un “atropello a su persona”.

“La Policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo y que no merezco lo que me está pasando”, expresó Korina Rivadeneira en un video que emitió el programa La banda del Chino.

Como se recuerda, la venezolana se encuentra con las horas contadas en nuestro país. A pesar que emitió un comunicado al defensor del Pueblo, la esposa de Mario Hart, no cuenta con las garantías necesarias para continuar en el Perú.

“La primera vez que me deportaron fue por haber dado información falsa para ser turista, lo cual es ilógico. Ante esto nosotros respondimos y la Superintendencia volvió a responder con una nueva resolución que decía ‘sí, tienes razón, ya no te vamos a deportar por esto’, pero luego me adjuntan otra resolución en la que dicen que me van a deportar por falsificación de documentos, lo cual es falso. Mi contrato de trabajo está debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo”, añadió Korina Rivadeneira en el video