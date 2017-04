Kim Kardashian sorprende a sus miles de fans luego que difundieran sus fotos sin Photoshop

¡Es otra! En las redes sociales han difundiendo fotografías de Kim Kardashian en bikini, pero sin Photoshop, las imágenes han sorprendido a más de uno, pues luce totalmente diferente a como usualmente se le ve en Instagram.

La estrella estadounidense se encuentra en México disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su hermana y amigos cercanos. Tras su llegada, los paparazzis no dejaron de perseguirla y la captaron en bikini en la playa.

Muchos cibernautas se mostraron decepcionados cuando vieron las fotos de Kim, pues luce con celulitis. Algunos se animaron a criticarla y no dudaron en acusarla de usar en exceso el Photoshop.

Is this considered to be a perfect 10 in 2017? Is this what men dream about? If so I'm glad to never up… #kimkardashian #fakebooty #plasticgirl #milliondollarlisting #broughtandpaidfor Una publicación compartida de Sabine French (@sabine_french) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 4:48 PDT

A través de su cuenta de Twitter, Kim escribió: “¿Por mí preguntas? Solo estoy acá sentada en la playa con mi cuerpo perfecto”. Restando importancia a las críticas que le llovió en redes sociales.

Oh and as for me you ask? …I'm just sitting here on the beach with my flawless body — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 de abril de 2017

Biografía De Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.

Kim Kardashian: mira el antes y después de la bomba sexy y sus hermanas