Kim Kardashian: ni te imaginas qué hizo para llegar a los 100 millones de seguidores en Instagram

Kim Kardashian luego de que el pasado octubre en París sufriera un atraco decidió alejarse por casi cuatro meses de la exposición pública e incluso dejó de tener presencia en las redes sociales, donde sin duda se hizo extrañar por sus seguidores.

Pero ese episodio de su vida ha quedado en el pasado de la socialité y empresaria, pues hoy celebra que llegó a los 100 millones de seguidores en Instagram.

Para celebrarlo Kim Kardashian publicó en Twitter un collage de imágenes donde se luce junto a su marido y sus dos hijos, North y Saint. “No puedo creer que haya alcanzado los 100 millones de seguidores. ¡Muchas gracias a todos! Mira la historia detrás de mis fotos más importantes”, se lee en su tweet.

Can’t believe I reached 100 million Instagram followers, all thanks to YOU! Get the stories behind my top pics: https://t.co/Ao298Xg6nB pic.twitter.com/ntWLv3zlwS