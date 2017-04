Kim Kardashian: los ceñidos vestidos con los que demostró que tiene una figura de infarto

Kim Kardashian es una de las estrellas estadounidense que goza de una gran popularidad en redes sociales. La artista sabe que tiene una figura infartante y no duda en presumirla día a día en su cuenta oficial de Instagram.

La celebridad suele elevar la temperatura de sus seguidores con las sensuales imágenes que comparte. En las fotografías la vemos luciendo vestidos ceñidos los cuales marcan sus perfectas medidas.

Las fotografías de Kim Kardashian han superado el millón de likes, algo que cualquier cibernauta no puede lograr. Estos récords convierten a Kim en una de las figuras más influyentes de Instagram, red social en la que cuenta con más de 94 millones de seguidores.

Biografía de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una modelo y estrella estadounidense del reality show Keeping Up with the Kardashians. Su popularidad aumentó desde enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, programa que comparte con su hermana Kourtney Kardashian.

En el año 2010, Kim Kardashian fue una de las famosas con más ganancias, las cuales estaban estimadas en 6 millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”.

