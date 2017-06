Kevin Blow: amigo de Michelle dijo esto sobre sus lamentables calificativos contra peruanos

Kevin Blow asistió al avant premiere de Baywatch Guardianes de la Bahía, en donde fue cuestionado por los lamentables calificativos que dio a los peruanos.

“Yo en mi cuenta de Instagram pedí disculpas, en un programa me presentaré para aclarar todo. Lo que yo tengo que decir es que la gente quiere hacer un cau cau. No es que quiera justificar lo que dije, no lo hay pero quiero dar detalles de por qué lo dije”, explicó.

Asimismo, indicó que nunca quiso mandar a practicar el juego de la ballena. “Jamás me enteré lo que era el tema. Eso fue una ignorancia de mi parte, jamás mandaría a jugar eso ahora que ya sé de qué se trata”, indicó Kevin Blow tras salir del avant premiere de Baywatch Guardianes de la Bahía, que se estrena este 15 de junio en las salas peruanas.

El amigo de Michelle Soifer también respondió a Erick Sabater, quien lo criticó por sus ataques hacia los peruanos. “Yo lo tomo bien, y más viniendo de él. A diferencia de Erick, yo no necesito colgarme de alguien”, indicó Kevin Blow, quien dijo que evitaba hablar para las cámaras de Espectáculos porque “no es un secreto que Jazmin y Michelle Soifer tienen un tema pendiente, por eso prefiero no declarar”.

En medio de gran emoción se llevó a cabo el avant premiere de Baywatch Guardianes de la Bahía en el Cineplanet Primavera, donde asistieron Karina Rivera, Orlando Fundichely, Spheffany Loza, Kevin Blow, Guty Carrera, Luciana Fuster, entre otros.