Katy Jara: "Respeten las leyes del Perú, como nosotros respetamos la del extranjero"

“Como peruana me siento indignada”. Así señaló la popular cantante de cumbia Katy Jara ante el escándalo que se ha desatado por la situación migratoria de la venezolana Korina Rivadeneira, quien tenía orden de salida del Perú y se casó inesperadamente con el piloto Mario Hart.

“Cuando viajo al extranjero a realizar shows voy con mi visa de trabajo, cumplo con las leyes del país que me contrata. Entonces por qué los extranjeros no hacen lo mismo cuando vienen al Perú, no tengo nada contra Korina pero debió respetar el país que la acogió y le dio trabajo cumpliendo las leyes y no tratando de sorprender con datos falsos”, dijo la conductora “Domingos de fiesta” de TV Perú que retoma sus giras y este este 29 de abril se presenta en Palpa y el 30 en Caravely.

“Después de los huaicos que azotaron el norte de país retomo las giras nacionales, es la primera vez que viajo al norte. Además estoy finiquitando una nueva gira al extranjero, eso sí con visa de trabajo como siempre para evitar problemas que a nada bueno llevan y te dejan mala imagen”, apuntó Katy que acaba de estrenar el videoclip de su tema “Vas a llorar”.