Katy Jara a Leslie Shaw: “Mario Hart no vale como hombre”

La popular cantante de cumbia Katy Jara se identificó con Leslie Shaw y le recomendó que dejé atrás su pasado con Mario Hart porque “no vale la pena como hombre”. Esto luego que el ‘chico reality’ tratara de minimizar la trayectoria artística de la ‘colorada’.

“Un hombre que habla mal de su expareja me parece un cobarde y no vale nada, él debe quedarse callado porque le fue infiel a Leslie. Igual habló mal de Alejandra Baigorria y su familia. Es de lo peor porque alguna vez me pasó lo mismo por eso le digo a Leslie que entierre el pasado”, dijo Katy.

Por otro lado, anunció que este sábado estará con toda su banda en el 19 aniversario de Los Puntos del Amor en el Complejo Santa Rosa de Santa Anita.

“Tuve malas experiencias en el amor, me fueron infiel, pero salí adelante y el trabajo fue mejor terapia. Hoy me va muy bien en TV Perú, me acabo de comprar mi bus para las giras musicales y tengo una recargada agenda de presentaciones: el 12 estaré en Pisco cantando al amor, 13 en Ático y Chala, 14 en Mala y Lima. Ya superé el desengañó”, finalizó “La reina del sur”.

