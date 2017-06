Katy Jara le envía este mensaje a Karla Tarazona tras dimes y diretes con Christian Domínguez

Katy Jara no dudó en recomendarle a Karla Tarazona que le dedique estas letras a su colega Christian Domínguez, con quien se ha visto enfrentada estos últimos meses.

“A quién no le han sido infiel, a mí alguna vez y por eso me gusta cantar estas letras para desahogarme (risas). Eso debería hacer Karla para enterrar de una vez a Christian, puede cantarle ‘Tú no vales nada’ porque los hombres tramposos se merecen eso, una mujer tiene que salir adelante y yo lo hice en su momento”, dijo Katy Jara.

La cantante le recomendó a la animadora que no le de más importancia al padre de su hijo, pues mejores momentos llegarán para ella.

Por otro lado, Katy Jara llegará por primera vez a Chile junto a su Banda Mix para realizar una gira, que contará con tres presentaciones: este 30 de junio en Arica, 1 de julio en Calama y 2 en Antofagasta.

“Estoy emocionada porque mi carrera musical está creciendo y tenemos una recargada agenda, ya hice shows en Bolivia y ahora me toca Chile. Hay mucha emoción y ya estoy preparándome junto a mi Banda Mix para hacer un show de primer nivel,”, señaló Jara.

Conocida como ‘La reina de la cumbia sureña’, Katy acaba de estrenar en las plataformas virtuales su nuevos canciones ‘Tú no vales nada’, ‘Brindo por un amor’, ‘Me da igual, ‘No vales la pena’ y ‘Vas a llorar’, composiciones que van dedicadas a los hombres infieles que ya están conquistando Youtube.

Tras su regreso de Chile, Katy se reencontrará con su público de Lima este 15 de julio junto a Deyvis Orosco, Hermanos Yaipén y Cantaritos de Oro en El Huaralino de Los Olivos.