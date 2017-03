Katia Condos: "Es complicado hacer reír cuando estamos en un momento tan difícil"

Con muchos proyectos en marcha, Katia Condos se dio un tiempo para conversar con Peru.com sobre su participación en el proyecto televisivo ‘Mujeres sin filtro’, además de brindar algunos adelantos de lo que será su primer unipersonal ‘Las Lolas’, donde la actriz debuta como guionista.

“Es bonito saber la respuesta positiva de la gente. El 99% de comentarios son muy positivos sobre gente que la pasa bien y se entretiene”, cuenta Katia Condos sobre su nuevo proyecto ‘Mujeres sin filtro’, el cual ha tenido muy buena respuesta de los televidentes.

Asismismo, la actriz y presentadora dijo estar contenta con su programa, pero que le resulta difícil entretener por los recientes acontecimientos que afectan a todo el Perú. “Es bien difícil hacer entretenimiento y hacer reír cuando estamos pasando un momento tan difícil (por los huaicos), pero me parece que también es muy importante para llevar risas a donde se pueda”, expresó.

“Está super claro que el programa es para adultos y que es sin filtro. Se nos escapa algunas lisuras por ahí y tocamos temas subidos de tono, pero si alguien es sensible con eso, no pasa nada y no lo tienes que ver”, añadió.

Preocupada por las fuertes lluvias que afectan al Perú

Katia Condos no es ajena al difícil momento que enfrenta el Perú por las fuertes lluvias, inundaciones y huaicos por lo que se animó a enviar un mensaje a los damnificados.

“Yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede, yo sé que aveces no es suficiente, pero les juro que no están solos. Estamos todos los peruanos conectados y creo que no vamos a dejar de estar unidos hasta que esto pase y se reconstruya”, manifestó.

“Debemos estar todos muy vigilantes porque no se trata de que pase esto y se acabó, sino para que el gobierno realmente tome medidas a futuro y no vuelva ocurrir”, sentenció.

‘Las Lolas’, su primer unipersonal

Por otro lado, Katia Condos se siente muy orgullosa de debutar como guionista de su primer unipersonal ‘Las Lolas’, donde será dirigida por su gran amigo Gonzalo Torres.

El lanzamiento de ‘Las Lolas’ será este 21 de abril en Escena 7 de Barranco, donde veremos a Katia Condos interpretar a diferentes mujeres, con las cuales seguro te identificarás.

