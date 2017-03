Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo: “Dios se encargará de ella, yo no”

Karla Tarazona rompió su silencio y habló sobre en el encuentro que tuvo con Christian Domínguez en la reunión que organizó por el cumpleaños número hijo de su pequeño Valentino y también se refirió a Isabel Acevedo.

Tarazona negó que el último mensaje que escribió en su cuenta oficial de Instagram fuera referido a Isabel Acevedo, como mucho se ha especulado. Por el contrario, aseguró que de ella se encargará Dios. “De esa mujer no hablo, Dios se encargará de ella, yo no. No le doy color a nadie”, dijo en entrevista con el diario Trome.

Por otro lado, la actriz cómica también contó que Christian solo los acompañó un momento en la celebración de cumpleaños, cuando le preguntaron cuál habría sido el motivo atinó a responder que es un hombre ‘ocupado’. “Mis hijos estuvieron felices y con respecto a él, pues es un hombre muy ‘ocupado’…”, sostuvo.

