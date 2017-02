¿Karla Tarazona se burló de los planes de matrimonio de Christian Domínguez con su bailarina?

¡Se ríe de su expareja! Karla Tarazona opinó sobre los planes de matrimonio que dijo tener Christian Domínguez con Isabel Acevedo.

“Qué bueno que se case (ríe)… bueno, es su vida, ahorita me dolería de alguien que en verdad valiera la pena. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas y las personas se muestran como son con el tiempo. No considero que (Christian) sea un error, pero se está mostrando como es ¿no?”, dijo Karla en conversación con el diario Trome.

La exconductora de televisión reveló que tiene planeado dejar la casa donde vivía con Christian. “Me voy a mudar a una casa más pequeña porque esa casa es muy grande, voy a ir con mis pequeños a un lugar más pequeño”, sostuvo.

Sobre las leggins de Mickey Mouse que luce Isabel Acevedo y que supuestamente fueron de ella, dijo: “Sea verdad o sea mentira, creo que no es correcto, te lo digo como mujer que yo salga a contar cosas privadas, a mí no me parece correcto, que, si se la di o si no se la di, no podría hacer eso con una mujer”.

¿Karla Tarazona se ríe de Christian Domínguez e Isabel Acevedo? (Video: Amércia TV)

