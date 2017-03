Karla Tarazona olvida por completo a Christian Domínguez y le da esta noticia

Karla Tarazona anda feliz de la vida luego que su relación con Christian Domínguez llegara a su fin. Hace unos días, la animadora fue noticia tras exhibirse en bikini en las redes sociales. Ahora, vuelve a las portadas tras revelar que pronto regresará a la televisión.

“Tengo un proyecto que saldrá en televisión y eso me tiene muy feliz”, señaló Karla Tarazona, quien está saltando en un pie por su regreso triunfal a la pantalla chica.

Por otro lado, Karla Tarazona aseguró que hoy en día quiere una vida tranquila. “Aunque no crean, toda esta situación (Christian Domínguez e Isabel Acevedo) a mí me ha cargado demasiado y me fastidia que al lugar que vaya me pregunta lo mismo. Yo quiero seguir mis cosas y ser feliz”, finalizó la expareja de Christian Domínguez.