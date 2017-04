Karla Tarazona se olvida de Christian Domínguez y dice esto de Leonard León

Karla Tarazona se presentó en el programa “Cuéntamelo Todo” y habló sobre el tipo de relación que lleva hoy en día con Leonard León. Asimismo, la animadora contó que no dejará que Valentino, hijo que tiene con Christian Domínguez, tenga contacto con Isabel Acevedo.

“Debo admitir que Leonard sí se está portando de distinta forma. Está cumpliendo puntualmente con las cosas de los bebés y no solamente es un tema de dinero, sino que él se ha acercado muchísimo más a los niños y está compartiendo con ellos”, dijo Karla Tarazona.

“La única forma que desate mi furia, es que se metan con mis hijos. Es por eso que estoy aclarando y admitiendo que Leonard León tiene muy buen comportamiento”, agregó Karla Tarazona.

Karla Tarazona prefirió dejar de lado a Christian Domínguez por un momento y dijo lo que pocos esperaban sobre Leonard León. (Video: ATV ))

Por último, Karla Tarazona le envió un claro mensaje a Isabel Acevedo, actual pareja de Christian Domínguez. “No me interesa tampoco hablar con ella (Isabel Acevedo), la comunicación ha sido nula, no me ha llamado, enviado mensajes ni buenos ni malos, pero no me interesa hablar con ella… No dejaría que salga con Valentino, hablo de él porque es hijo de Christian… cuando Valentino esté más grande, entienda la situación, se le explique y razone, él tomará la decisión si es que quiere o no acercarse a esta persona”, finalizó.