Karla Tarazona llora por sus hijos al recordar comentarios de Christian Domínguez

Karla Tarazona no pudo contener las lágrimas en la entrevista que tuvo con ‘El Reventonazo de la chola’ al recordar los duros comentarios de su expareja Christian Domínguez.

“No ha sido fácil llevar esto. Porque el terminar una relación tan larga, cómo le haces entender a dos niños qué es lo que está pasado, pero también duele, duele mucho ver a esa persona que dice que entregó su corazón, pararse y dar entrevistas y decir ‘yo lo adopté a todos ellos’. Retuitear cosas como que una persona se embarazo para retenerlo. Eso sí duele, sobre todo porque son tus hijos. Yo como mamá no permito que ni siquiera sus propios padres les hagan daño a mis hijos”, explicó entre lágrima Karla en ‘El Reventonazo de la chola’.

Asimismo, la conductora contó que el cantante le obsequió seis sortijas durante toda su relación, sortijas que han sido compradas en el mismo lugar donde le compró una a Isabel Acevedo.

“Cuando el anuncia nuestra separación, unos días después, el siete de noviembre es cumpleaños de ella (Isabel), en eso me llama la señora que me vende las joyas y dice: ‘le gustó la joya a tu cuñada, porque Christian me dijo que era para su hermana’. Le pregunte que fecha fue y me dice siete de noviembre, me manda el modelo y es la misma sortija que ella luce”, contó.

Según Karla lo que le molesta de la relación que lleva Domínguez con Isabel Acevedo, son las mentiras. “Yo la invite a ella y su novio al cumpleaños de Christian el 26 de julio, después me enteró por un video del 19 de julio en Ayacucho que ella estaba ahí, que ella ya viajaba con él. No es que hable de despecho, lo que siempre me va a molestar es que me vean la cara de tonta y se quieran pintar de santa, de madre Teresa de Calcuta y no lo son”, resaltó.

Finalmente, señaló que sacrificó su dignidad de mujer por defender al cantante ante las acusaciones de Vania Bludau, quien aseguró que Christian la buscó cuando Tarazona estaba embarazada.

“Muchos me criticaron porque lo defendí, no es que lo defendía y creía ciegamente. En ese momento tenía que proteger a mi hijo, y no pensaba en mi, yo creaba un mundo en el que todo estaba bien. Sacrifiqué mi dignidad como mujer, no merecía soportar todo lo que decía Vania (Bludau)”, dijo.