Karla Tarazona le responde con todo a Chabelita y le envía mensaje a Christian

“Seguro le gustaré (por eso Karla habla de mí)”, fue el comentario que soltó hace unos días Isabel Acevedo, pareja de Christian Domínguez, y que Karla Tarazona no tardó en responder a su llegada a Lima, desde Estados Unidos.

“Lo que me atrae de una persona son los sentimientos y el buen corazón, una persona transparente. Como esa persona no es así, no me gusta”, dijo Karla Tarazona a las cámaras de Amor, amor, amor.

“¿Si tengo una fijación hacia ella? Será al revés, porque la que anda con cosas a las mías… Ya he dicho que la original es la original”, añadió Tarazona.

Asimismo, Karla no desaprovechó en mandarle su ‘chiquita’ cuando se le consultó si Christian Domínguez era una buen padre. “A mí lo que me preocupa es que cumpla con lo que tiene que cumplir (como padre). Lo demás no”, sostuvo.