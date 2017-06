Karla Tarazona: esto es lo que hará si se encuentra frente a frente con 'Chabelita'

Karla Tarazona no deja de hablar de Isabel Acevedo. Sin embargo, la exbailarina prefiere dejar que las cosas caigan por su propio peso y dejarse de los dimes y diretes.

Consultada sobre cuál sería su reacción si se encuentra con la actual pareja de Christian Domínguez, Tarazona aseguró que la saludaría porque lo cortes no quita lo valiente. Además, dejó a entrever que por su bienestar prefiere cono cruzarse con la bailarina para evitar especulaciones.

“Si la veo la saludaría porque lo cortes no quita lo valiente, pero uno como artista sabe a donde ir y no ir. Nosotras no frecuentamos el mismo lugar y no tenemos las mismas amistades”, expresó Karla Tarazona para el programa En Boca de Todos.