Karla Tarazona: esto dijo sobre imágenes donde aparece besándose con cantante

En el programa En Boca de Todos difundieron unas imágenes donde aparece Karla Tarazona besándose con Alexander Blas, cantante y empresario, denominado el ‘príncipe de Gamarra’.

Karla Tarazona para las cámaras de América Espectáculos sostuvo que se sintió bastante incomoda con la presentación de estas fotos en televisión nacional pues sienten que están invadiendo su privacidad.

“Me parece mal porque por todas las cosas que han pasado yo ahora trato de mantener guardada mi vida privada para evitar tantas cosas y sí me pareció de mal gusto que se filtren esas imágenes que eran en un departo, sin mi autorización y sin la autorización de esa persona”, dijo la expareja de Christian Domínguez.

Asimismo, la exconductora de televisión aseguró que ella nunca dijo que le cerró las puertas al amor, pero no ahora quiere ser más discreta. “Yo siempre he dicho que mi corazón está abierto, yo salgo con una persona, sí salgo con una persona, pero no es mi enamorado, ni estoy pensando en casarme. Simplemente ahora las cosas son distintas, uno pisa con plomo”

“Sí somos amigos, salimos a comer, nos llevamos bien, converso continuamente con él. Pero lo que pase más allá tampoco tengo que decirlo. A buen entendedor pocas palabras”, agregó Karla Tarazona.