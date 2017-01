Karla Tarazona encaró a Andrea San Martín por decir que le fue infiel a Christian Domínguez

Hace unos días Andrea San Martín se presentó en el programa “Amor, amor,amor” y dio a entender que Karla Tarazona le habría sido infiel a Christian Domínguez. La expareja del cumbiandero no se quedó callada y pidió a la exguerrera que muestre pruebas de lo dijo.

“Que pruebe lo que dice, está hablando de una infidelidad. En vez de deslizar rumores que salga al frente y saque las pruebas de lo que dicen, ella no sabe nada de mí y es imposible que alguien cercano a mí le haya dicho porque es imposible que sus amistades sean mis amistades”, declaró Karla Tarazona al diario Ojo.

Asimismo, Karla Tarazona sostuvo que no tomará otras medidas contra Andrea San Martión porque no tiene tiempo. “Me molesta porque yo no tengo esa reputación, que diga que una persona es infiel a cualquiera, pero no a mí, primero se tiene que asegurar de lo que habla. ¿Por qué lo dice? No sé, pregúntenle a ella, nunca hemos sido amigas. ¿Por qué Christian no dijo nada cuando ella habló? Lo que diga él realmente…, pero desmiento totalmente esa versión porque no tengo esa reputación. No voy a tomar medidas contra Andrea porque no tengo tiempo, que hablen lo que quieran”, sentenció la conductora.

Por otro lado, Tilsa Lozano anunció que este lunes en “Amor de Verano” mostraría un ampay que dejaría al descubierto la relación que tienen Christian y la bailarina Isabel Acevedo.