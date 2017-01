Karla Tarazona: así reacciona cuando le preguntan por Christian Domínguez

Karla Tarazona luego de estar en el ojo de la tormenta reapareció. La expareja de Christian Domínguez fue captada mientras se divertía en una discoteca junto a Lucas Piró, conocido bailarín que fue relacionado con Rosángela Espinoza.

Karla Tarazona decidió romper su silencio y se refirió por primera vez a todo lo que se dice de Christian Domínguez. Asimismo, manifestó que se está dedicando a cuidar a sus hijos y que se siente tranquila.

“(Acuérdate que a ti te gustabas los ‘Christian’) No sé de qué me hablas. Ya estamos en el 2017. No existe”, dijo muy cortante y entre risas la exconductora de televisión ante las cámaras de Amor de Verano.

Por otro lado, Tarazona sostuvo que lo que haga el cumbiandero con su vida ya no es asunto de ella. “Ese es problema de él. A mí la vida privada de él no me debe parecerme ni bien ni mal. No quiero problemas sentimentales en este momento, solo estoy bien”.

Karla Tarazona rompió su silencio y dijo esto sobre Christian Domínguez y su nuevo romance. (Video: Latina)