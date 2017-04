¿Karla Tarazona arremete contra Chola Chabuca por culpa de Christian Domínguez?

Todo parece indicar que a Karla Tarazona no le habría gustada nada que su expareja Christian Domínguez se haya presentado en el programa de la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, pues se negó a declarar antes sus cámaras.

“Hay mucha gente testigo de muchas cosas y me parece tan mal que se quiera defender lo indefendible sobre todo cuando Ernesto es una persona que me conoce de tantos años”, dijo la expresentadora de televisión.

Karla Tarazona aclaró que no le molestaba que su expareja estuviera en el set, sino que la Chola Chabuca tratara de justificarlo. “No soy quien para decir quién se siente en un lado o en otro lado. Eso ya es cosa de cada uno. Yo me refiero a mis amigos. Siempre lo he considerado mi amigo a Ernesto, me conoce de casi toda una vida, pero estoy molesta por comentarios que se expresaron. Cada quien tiene su forma de pensar: yo tengo la mía y listo”, sostuvo.

La respuesta de la Chola Chabuca no se hizo esperar y dijo: “Yo siento que si uno tiene problemas con otro lo soluciona con esa persona, así como yo fui a la fiesta de esponsales, así como fui testigo de tu relación con Leonard León, yo sé que tú serás mi amiga estés con quien estés, pero quiero recordarte Karla que yo siempre creeré en la verdad de Christian como creo en la tuya y que el público decidirá”. .

Karla Tarazona no le habría gustada nada que su expareja Christian Domínguez se haya presentado en el programa de la Chola Chabuca (Foto: captura video América TV)

