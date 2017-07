Karla Tarazona anunció que condicionará las salidas de su hijo con Christian Domínguez

Karla Tarazona tras la difusión del video donde se ve Christian Dominguez con su hijo en su regazo mientras conduce su auto y se graba, habría tomado una radical decisión.

Resulta que la animadora de eventos decidió que su pequeño hijo salga con su padre siempre y cuando sea supervisado por otra persona.

“Va a ser con la supervisión de una persona, ya no va a sacarlo a pasear hasta que pase todo este problema”, anunció Karla Tarazona en un enlace telefónico a Espectáculos.

Karla Tarazona afirma que esta decisión la toma para no exponer a su hijo y no porque sea loca. “Yo estoy muy incómoda porque se me cuestiona a mi como mamá. Cada vez que él comete un error, me desvían parte de la culpa a mí”, indica la exconductora de televisión.

“Si tiene que sufrir las consecuencias por lo que hizo, él tendrá que asumir”, indica la exconductora de televisión.