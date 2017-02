Karina Jordán: revive la candente sesión de fotos que protagonizó para la revista Soho

Karina Jordán, la conocida actriz que se ha ganado el corazón de miles de peruanos con su personaje de Cristina Romero en VBQ: todo por la fama, en una reciente entrevista contó por qué en el 2014 se animó a posar semidesnuda para la revista Soho.

Karina Jordán reveló en conversación con el diario El Comercio que posar para Soho le ayudó a demostrarse así misma que los prototipos de belleza no existen.

“Me sirvió para demostrar a la gente que no tienes que ser 90-60-90 para sentirte bella. Soy una chica de 1.62 m., no tengo ningún atributo físico extraordinario y en ese momento no me sentía muy bien conmigo misma, mi autoestima estaba un poco baja. Verme retratada en una revista donde salen chicas lindas, fue un honor”, comentó Karina en entrevista en vivo con El Comercio.

La actriz de 31 años de edad ha participado en diversas producciones nacionales. En 2008 en la miniserie “La fuerza Fénix”. Al año siguiente dio vida a la doctora Marcela Piqueras en “Clave uno: médicos en alerta”.

