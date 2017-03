Karina Calmet y Mónica Sánchez se dijeron de todo en conversación telefónica

¡La guerra está declarada! Las actrices Mónica Sánchez y Karina Calmet vuelven a estar enfrentadas. En esta ocasión, ambas fueron llamadas por el programa “Espectáculos” para dar su descargo tras la pelea que tuvieron en Twitter.

Karina Calmet calificó a Mónica Sánchez de “señora rabiosa”. “Mi grupo pertenece totalmente a un ámbito distinto, yo creo que la señora está tan rabiosa que ha disparado con ventilador lo que tú ya sabes”, dijo la polémica actriz.

Karina Calmet y Mónica Sánchez dieron sus descargos en el programa “Espectáculos”. ¿Qué se dijeron? Entérate aquí. (Video: Latina)

Por su parte, Mónica Sánchez contó que su respuesta en Twitter se debió a que durante años toleró “las mentiras y sandeces” de Karina Calmet. “Lo único que hice fue poner un limite ahí”, señaló.

Pero eso no es todo, Karina Calmet se mostró afectada durante la conversación telefónica luego que Mónica Sánchez le pidiera que se lave la conciencia por sus mentiras. “Yo en realidad no sabía a que mentiras a se refiere. No miento. Yo duermo todas las noches maravillosamente bien con conciencia”, finalizó Calmet.

