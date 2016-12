Karina Calmet hizo grave acusación contra su exesposo Samir Giha

La actriz Karina Calmet utilizó su cuenta de Facebook para lanzar una grave acusación contra su exesposo Samir Giha. La exactriz de Al Fondo Hay Sitio narró las complicaciones que tiene desde que, junto a otros socios, creó la empresa Hana Farm.

“Hace tres años, fruto del esfuerzo de años de trabajo y sacrificio, invertí todos mis ahorros en una empresa de producción y exportación de banano de nombre Hana Farm. Esta empresa comenzaría a dar utilidades a partir del año como nos los plantearon a todos los socios”, escribió Karina Calmet en su cuenta personal de Facebook.

“Hasta el momento no hemos tenido ni una junta de accionistas, no hemos firmado el libro de actas, no hemos recibido los informes que ofrecieron ser manera mensual enviados por el señor Samir Humberto Giha Stagnaro, tampoco hemos repartido utilidades ni mensuales ni trimestrales como fue pactado desde el primer momento”, añadió la actriz.

“Las reuniones que propone con los socios son siempre con fecha indefinida y nunca las cumple por lo que ninguno de nosotros sabemos cuál es el estado real de nuestra empresa. Hemos contratado una auditoría a la que no se le entregan los documentos contables a tiempo y en esta situación tenemos meses. Curiosamente, la reunión que debía ser la semana pasada, el señor Samir Giha la suspendió con la excusa que uno de los socios estaba fuera del país”, finalizó la popular ‘Isabella’ de Al Fondo Hay Sitio.