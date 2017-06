Karen Schwarz se defendió así de los ataques tras posar amamantando a su bebé

Luego de las criticas por su reciente portada para la revista Cosas, donde se le ve amamantando a su bebé, Karen Schwarz publicó un video en su cuenta de Facebook donde se defiende y da su punto de vista.

“Hola, ¿cómo están? Quiero aprovechar que mi gorda está durmiendo para grabarles este video para agradecerles por los lindos comentarios acerca de la portada ‘Cosas’ que he hecho, y otras cosas que en realidad, bueno, cada quién piensa diferente, pero hay uno en particular que sí me llama mucho la atención. Que me preguntan ‘¿No te parece que has debido elegir una foto realmente tierna?”, indicó Karen Schwarz.

Gracias a @cosasperu por recibir a mi gorda con tanto amor pic.twitter.com/A3KUXSuPdH — Karen Schwarz (@KarenSchwarz) 28 de junio de 2017

Karen Schwarz se respondió así misma y preguntó al público: “¿No les parece tierno que una mamá tenga la bendición de poder dar de lactar, dar alimento, darle esa conexión que un bebito recién nacido necesita, ¿para ustedes no es tierno? Las mamás me van a entender, cuando tu bebe está tomando tu leche y levanta el ojito y te mira, para ustedes ¿no es tierno que realmente hay un amor, una conexión real?, que tu bebe no te pregunte mamá por qué no estás peinada, qué fea estás, mamá qué tales ojeras?, no, a ellos no les importa eso. A ellos solo les importa que eres su mamá. Feliz de haber hecho esta revista. La más bonito que he podido hacer acompañada de Antonia”.