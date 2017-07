Karen Schwarz a Peluchín: "No es dueño de Canal 2"

Karen Schwarz negó tener alguna rivalidad con el conductor de “Amor, amor, amor”, Rodrígo González “Peluchín” y sostuvo que él no es el único talento de Latina.

“‘Peluchín’ no es dueño de Canal 2. Hay otros talentos como Ricardo (Morán), Maricarmen (Marín), Katia (Palma). En verdad, yo no me he peleado con él, él se ha peleado conmigo. No tengo ningún problema con él, pero aprendí que si no le caigo bien a alguien, no le caigo, pues. En un momento traté de solución el tema y no se pudo. En otra oportunidad, nos encontraremos y se verá”, manifestó la pareja de Ezio Oliva en una entrevista con Radio Capital.

La exMiss Perú aclaró rumores de una supuesta salida por la puerta falsa de la televisora: “Cuando uno se va peleado de un lugar, nunca más regresa”, manifestó enérgicamente.