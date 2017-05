Karen Dejo sobre Ivana Yturbe: "Hay que estar orgullosos de ser cholos"

Ivana Yturbe estuvo en boca de todos tras indignarse al recibir el apelativo de “princesa inca”. Karen Dejo no fue ajena a las desafortunadas declaraciones de la modelo y afirmó que “hay que sentirnos orgullosos de ser cholos”.

“Yo no me molestaría. Nosotros somos orgullosos de ser cholos, de ser peruanos y no podría hablar más porque realmente no he visto las actitudes de Ivana cuando se lo han dicho, yo no me haría problemas”, manifestó Karen Dejo, quien reapareció en ‘El Gran Show’ como refuerzo de Diana Sánchez.

Asimismo, mencionó que el supuesto apodo que le dio el astro brasileño a Ivana Yturbe no tiene nada de malo, “porque es representativo del Perú”.

“Parece que para ella fue algo despectivo. Al parecer no fue así… pero bueno, cada uno tiene su forma de demostrar cariño, si a Neymar le nace ese cariño con Ivana y llamarla así porque es representativo del Perú, no tiene nada de malo, es cómo te lo digan… además es nuestra raza, el que no tiene de inga tiene de mandinga”, agregó al diario Trome.

Ivana Yturbe se indigna así cuando la llaman “princesa inca”

Ivana Yturbe reaccionó de la peor forma cuando Peluchín aseguró que Neymar la había llamado ‘princesa inca’. (Foto: Captura Latina)