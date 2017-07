¿Karen Dejo está en coqueteos con Lucas Piro? Esto dijo la morocha

Desde hace unos días se viene especulando que Karen Dejo y Lucas Piro estarían en coqueteos. Para la mala suerte del argentino, la morocha salió a aclarar que no vive pensando en iniciar una relación con alguien porque todo en la vida debe fluir.

“Estoy soltera, pero no tengo nada con Lucas, me cae bien. Hemos coincidido en el mismo grupo, hemos bailado, me dice cosas bonitas y me hace reír… Yo la paso bien. Tampoco es que me encuentre buscando una pareja, la persona indicada aparecerá y todo debe fluir”, señaló Karen Dejo al diario “Trome”.

Asimismo, Karen Dejo confesó que está dedicada de lleno a su trabajo, motivo por el que se le hace complicado tener pareja. “Tienen que entender mis tiempos. A veces es complicado, porque no se puede compartir mucho. No me desespero, tengo el amor de mi hija y es suficiente”, finalizó la morocha.