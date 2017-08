Las Kardashian celebraron 10 años de su reality con sexy portada

La conocida revista estadounidense The Hollywood Reporter ha reunido a las reinas del imperio Kardashian-Jenner en su portada, con el fin de celebrar una década desde que la familia saltó al estrellato.

“La década Kardashian: cómo una cinta sexual se convirtió en una marca de mil millones de dólares”, así se titula la extensa entrevista, donde aparecen Kriss Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

En una década, la familia Kardashian ha realizado 11 temporadas de su propio reality de televisión “Keeping Up With The Kardashians”. La primera edición contó con solo 8 episodios, mientras que la octava temporada fue la más larga con 21 episodios y, actualmente, el show se transmite en más de 167 países.

Las seis mujeres de la familia Kardashian fueron fotografiadas por el reconocido artista Miller Mobley en lencería y con maquillaje color tierra, ellas posaron en conjunto e individualmente.

