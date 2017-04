Justin Bieber: así fue la llegada del canadiense a Lima

Aunque muchos hicieron guardia en el Jorge Chávez para recibirlo, Justin Bieber logró pasar desapercibido al salir del aeropuerto. No obstante, un video muestra al cantante abordando un vehículo que lo sacaría de la zona de desembarque.

La estrella pop llegó la madrugada del martes en un vuelo proveniente de Brasil. La celebridad estuvo acompañado de 111 personas para su concierto de esta noche en el Estadio Nacional de Lima.

En el video, el intérprete de “Sorry” se muestra serio, caminando con prisa y evitando mirar a los costados.

El video se une a las fotografías que vienen circulando en las redes sociales de Justin Bieber paseando en el balneario de Asia, al sur de Lima.

Video of Justin Bieber spotted out in Asia, Peru earlier today. (April 4) pic.twitter.com/Qx5FRMMlLI