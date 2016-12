Julieta Rodríguez olvida polémica divirtiéndose en discoteca

Julieta Rodríguez fue captada por las cámaras de “Amor, Amor, Amor” mientras se divertía en una discoteca limeña. Todo parece indicar que ya olvidó la polémica en la que se vio envuelta tras tener calificativos racistas contra los peruanos.

“Si pensó que las cámaras de “Amor,Amor,Amor” estuvieron apagadas, se equivocó.

AMPAY. Julieta no fue deportada y se juerguea en discos de Lima. Porque el chisme nos llama y no podíamos dejar de ampayar. Este lunes 2 de enero vuelve Amor Amor Amor”, se escucha en la voz en off del video adelanto.

Como se recuerda, hace unas semanas se difundió un audio donde se escucha que Julieta Rodríguez llamó a los peruanos “indios marginales”, “horrorosos”, la polémica chica reality ofreció disculpas al público peruano, pero usuarios de las redes sociales no creyeron sus palabras.

