Julieta Rodríguez: "No me pienso ir del Perú. Amo este país"

Julieta Rodríguez reapareció en Tengo algo que decirte para contar más detalles sobre el polémico audio en el que lanza fuertes calificativos a los peruanos. La argentina además afirmó que no tiene ninguna intención en abandonar el país.

“Leíto y Ruth, mis disculpas por referirme con esa palabras. Ellos saben que somos amigos. Hemos pasado gratos momentos y quiero volver a pedirles que me perdonen y volvamos a ser amigos como antes”, manifestó Julieta en el programa de Lady Guillén.

“Yo no me pienso ir del Perú. Amo este país porque me ha permitido muchísimas cosas. Me siento feliz aquí. Es el lugar que yo elegí para vivir”, añadió la rubia.

Asimismo, Julieta Rodríguez reiteró que los fuertes calificativos como ‘indios marginales’ o ‘cholos de m…” fueron dirigidos a dos personas y no al público en general.

“Yo no me expresé así de todos los peruanos. El audio fue sacado de contexto por un sector de la prensa. Yo estaba teniendo una pelea con dos peruanos en una conversación que, se supone, era privada. Nos peleamos, pero también nos bromeamos. Yo no quise ofenderlos”, sostuvo.

Asimismo, Julieta Rodríguez consideró “extraño” que Facundo González la atacara por Twitter cuando él estuvo al tanto de la conversación y hasta escribió en el mencionado grupo de Whatsapp.