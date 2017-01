Julieta Rodríguez fue expulsada del Perú tras comentarios racistas

Julieta Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez acompañada de agentes de la División de Extranjería, luego de conocer que debe regresar a su país por problemas migratorios en el Perú.

La modelo argentina se apareció en el aeropuerto con unos lentes de sol para ocultar su mirada y se le veía sonriente. Sin embargo, esta actitud cambió cuando algunos ciudadanos la identificaron y le lanzaron insultos.

Según se supo, Julieta tomará un vuelo a las 10 de la noche de este viernes 6 de enero, que la llevará de retorno a su natal Argentina.

Luego de difundirse un audio suyo en el que tilda a los peruanos de “horrorosos” y “marginales”, Julieta Rodríguez decidió alejarse de la televisión, aunque poco después reapareció para pedir perdón por sus expresiones.

Primero fue en Amor, amor, amor y luego en “Tengo algo que decirte”; no obstante, el público no creyó sus disculpas y, hasta hoy, no dejan de criticarla en redes sociales.