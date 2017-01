Julieta Rodríguez: madre sale en defensa y le pide esto al pueblo peruano

Julieta Rodríguez sigue generando titulares. Tras su llegada a su natal Argentina, la madre de la modelo salió en su defensa y pidió más respeto hacia su familia.

Es una chica joven, era una conversación privada, se salió todo de contexto, se hizo una bola de nieve. Eso es lo que yo pienso. Es joven y no midió sus palabras. No está bien pero creo que ya lo ha pagado con creces me parece”, dijo la mamita de Julieta Rodríguez en conversación con el programa “Amor de Verano”.

Patricia Ferrero, madre de la argentina, calificó de “exagerado” todo este escándalo en la que está envuelta su hija Julieta Rodríguez.

“Me parece exagerado (pero bueno hay que ver qué está pasando realmente. Era una conversación privada, fue un exabrupto, se le fue de las manos pero lo demás me parece bastante exagerado”, dijo la mamá de la excombatiente.

Abuelita de Julieta Rodríguez la defiende de ataques e hizo este importante pedido a los peruanos. (Foto: Difusión)