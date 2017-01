Julián Gil y Marjorie De Sousa presentan a su bebé y las redes sociales estallan de ternura

Julián Gil y Marjorie De Sousa compartieron unas imágenes de su bebé que está a punto de nacer. La pareja de artistas se mostraron muy contentos por todo el cariño que reciben de sus fans desde que se enteraron que serán papás.

Por su parte, la actriz venezolana ha inundado su perfil de Instagram con fotos y videos muy tierno de su pequeñín. En el último video se puede ver en vivo y en directo a Matías moviéndose muy apresurado en la pancita de mamá como si estuviera bailando y celebrando.

“Mi regalo para cerrar este mágico y hermoso año. Te amamos chiquitín. No me lo puedo creer, hoy nos regaló verlo así, pues si estaba toda la familia mirando no podía dejarnos mal. Morimos de amor. Julián Gil y yo te amamos”, escribía la futura mami de lo más contenta.