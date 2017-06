Juan Manuel Vargas posó junto Blanca Rodríguez y sus cincos hijos para portada de revista

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez posaron junto a sus cinco hijos para la portada de la revista Cosas. En esta entrevista el futbolista habló de su retorno a nuestro país y destacó las cualidades de su pareja.

“En ese aspecto, creo que encontré a una persona que me ha sido leal toda mi vida, y eso me da tranquilidad… Más ahora, que es madre de mis hijos. Sé que es una buena mujer”, indicó Juan Manuel.

Asimismo, Juan Manuel recordó los momentos complicados que vivió hace algunos años. Aseguró que, gracias a sus hijos y a Blanca Rodríguez, pudo salir adelante.

“En un momento, piensas que eres intocable… ese tipo de cosas. Creo que no estaba completamente en mis cabales, porque había sufrido algunas pérdidas importantes: mi abuelo (Manuel), mi abuela (Alejandrina)… Me descarrilé un poco; ellos eran todo para mí. Me dolió mucho, me chocó… y, bueno, hay gente que no lo entiende. Les ha pasado a muchos futbolistas; incluso, estando en la élite, desaparecen por ese tipo de cosas. Después, nacieron mis hijos y volví a encarrilarme. Ahora trato de ser profesional día a día, hasta que deje el fútbol”, declaró el ‘Loco’ Vargas.

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez decidieron exponer a sus hijos en la portada de la revista ‘Cosas’, donde curiosamente, hace un año, Tilsa Lozano y su pareja Miguel Hidalgo presentaron a su hija Valentina.