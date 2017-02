Juan Manuel Vargas: así demuestra que ya olvidó a Tilsa Lozano

¡Ya lo pasado pisado está! Juan Manuel Vargas dejó en claro que Tilsa Lozano ya no figura en su vida. Así es, el futbolista brindó una entrevista al programa “Día D” y manifestó que se sacó la lotería al conquistar a Blanca Rodríguez.

“Yo creo que me he sacado la lotería con una mujer que me ha apoyado en mis momentos, en los malos y en los buenos también”, dijo Juan Manuel Vargas al ser consultado por su estado sentimental.

Recordemos que hace meses, Tilsa Lozano se sentó en el recordado “El Valor de la Verdad” y contó que tuvo un affaire con Juan Manuel Vargas. Al ser consultado por este tema, el futbolista reconoció que pidió disculpas a la madre de sus hijos. “Me tocó el momento entre cuatro paredes hablar mis cosas y saber pedir perdón”, precisó.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Juan Manuel Vargas abre las puertas de su hogar a un programa televisivo. El popular ‘loco’ hablará sobre su romance con Blanca Rodríguez, su regreso a Universitario de Deportes y los problemas con los hinchas cremas.