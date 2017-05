Juan Diego Flórez: “El concierto será una celebración a la tierra que me vio nacer”

Tras hacer un alto a sus presentaciones en Viena (Austria), el mejor tenor ligero del mundo, Juan Diego Flórez, habló sobre todos los detalles del concierto, que ofrecerá el sábado 01 de julio en el Estadio Nacional, en favor de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales.

Señaló que contará con un repertorio 100% peruano y, además, se dividirá en dos etapas. La primera, acompañada por un conjunto de músicos peruanos, donde tocarán valses, festejos, huaynos y ritmos de la Selva; mientras que, en la segunda, participarán niños y jóvenes de la Orquesta y Coro de Sinfonía por el Perú.

“El concierto será una celebración a la tierra que me vio nacer. Yo crecí con la música peruana, mi padre fue guitarrista y cantante criollo (Rubén Flórez), así que para mí será natural disfrutarla con el público. Me encantará hacerlo, sobre todo, porque en mis últimos conciertos he tocado al menos una pieza popular con la guitarra y la respuesta ha sido muy positiva”.

Por otro lado, remarcó que la idea surgió de las “ganas de ayudar y recaudar fondos a favor de los damnificados”, sin embargo indicó, además, que es un ejemplo para los niños de Sinfonía por el Perú, al tener la “oportunidad de apoyar a otros a través de la música y, alimentar el objetivo inmediato de la organización, que es formar mejores personas”.

