¿Joselito Carrera seguirá en América TV? Esta fue su respuesta

Joselito Carrera se mostró triste por la cancelación de “Al Aire”, programa en el que estuvo trabajando junto a Sofía Franco y Maju Mantilla. Recordemos que Joselito no fue participe de la última emisión de este espacio puesto que la producción decidió retirar a todos los panelistas de espectáculos.

“Pude ver la repetición con nostalgia. Definitivamente me hubiese gustado terminarla también hasta el último, como cuando se juega un partido. Pero nosotros estamos sujetos a los cambios que puedan darse de pronto”, señaló Joselito Carrera al diario Ojo.

Asimismo, Joselito Carrera habló sobre el posible ingreso de Laura Huarcayo a América TV. “Eso es una sorpresa para mí. Si es así, en buena hora, con Laurita nos conocemos hace bastante tiempo. Es más, por ella es que yo ingreso (al canal 4). Es una persona cercana a mi familia”, dijo.

Por otro lado, también se refirió a su paso como panelista de “Espectáculos”. “Me gustaría hacer algo distinto. Definitivamente como cualquier profesional creo que he desarrollado bastantes facetas. Pero yo soy un trabajador más que se suma a lo que se requiere en este momento. He demostrado mucho en el tema de espectáculos, he manejado secuencias”, finalizó Joselito Carrera, quien hasta el momento no tiene contrato con ninguna casa televisiva.